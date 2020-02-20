شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاستشارات المالية الدولية (IFA) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 57٫70 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، وهو ما يمهد الطريق أمام السهم لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 54 فلس كمستوى أول ثم 48 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 60 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 57.0 بينما مستوى المقاومة هو 58.5 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط