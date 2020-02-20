شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الامتياز للاستثمار (ALIMTIAZ) يغلق بدون تغيير -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى السهم تداولات امس الأربعاء بدون اي تغيير مقارنة باغلاقه السابق، حيث اغلق عند مستوى 126 فلس،في ظل استمرار ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 127 فلس، كما اطلق مؤشر ماكد إشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعمق السهم من خسائره للوصول لمستوى الدعم 123 فلس كمستوى أول ثم 120 فلس كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 128 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 125.0 بينما مستوى المقاومة هو 127.0 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط