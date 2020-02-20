شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) يواجه خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الأربعاء عند مستوى 245 فلس، وذلك بعدما تعرض لمقاومة قوية بسبب ملامسته لخط اتجاهه الهابط قصير الأجل، كما انزلق السهم اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما نتوقع معه مزيدا من الانخفاض لمستوى الدعم التالي عند 237 فلس كمستوى أول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.

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متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 243 بينما مستوى المقاومة هو 246 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط