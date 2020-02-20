شكرا لقرائتكم خبر عن شركة رابطة الكويت والخليج للنقل (KGL) يكون نموذج ايجابي -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى وبقوة ليغلق امس الأربعاء عند مستوى 72٫90 فلس، لينجح بذلك في تجاوز مستوى مقاومته السابق عند 70 فلس، كما كون السهم نموذج القاع الثنائي، وهو ما ولد هدفا سعريا عند مستوى 80 فلس،وهو المستوى الذي يتجه اليه السهم حاليا كمستوى أول ثم 87 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 68 فلس.

Advertisements

متوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 71 بينما مستوى المقاومة هو 79 فلس

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد