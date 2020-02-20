شكرا لقرائتكم خبر عن مصرف الريان (MARK) يحقق مكاسب كبيرة -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق السهم مكاسب كبيرة خلال جلسة امس الاربعاء، حيث استهل الجلسة عند مستوى 4٫045 ريال،الا انه اغلق مرتفعا عند مستوى4٫15 ريال، متجاوزا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يرتفع السهم لمستوى المقاومة 4٫23 ريال كمستوى اول،شرط بقاء السهم اعلى مستوى 4٫08 ريال.

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من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 4.10 وبين مستوى المقاومة هو 4.20 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد