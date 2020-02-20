شكرا لقرائتكم خبر عن Ooredoo (ORDS) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 20-02-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لأعلى لثاني جلسة على التوالي، حيث اغلق عند مستوى 6٫629 ريال، وذلك على خلفية ملامسته للحد السفلي للقناة الهابطة قصيرة الأجل، والذي يشكل دعما، كما نلاحظ انطلاق إشارة شراء على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يرتد السهم لأعلى للوصول لمستوى المقاومة 6٫90 ريال، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 6٫50 ريال.

Advertisements

من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6.57 وبين مستوى المقاومة هو 6.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد