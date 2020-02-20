شكرا لقرائتكم خبر عن معهد البترول الأمريكي يعلن ارتفاع مخزونات الخام بأكثر من 4 ملايين برميل الأسبوع الماضي والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف معهد البترول الأمريكي في بيانات أولية عن ارتفاع مخزون الخام في الولايات المتحدة بحوالي 4.2 مليون برميل في الأسبوع الماضي بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع قدره 3.3 مليون برميل.
وأظهرت البيانات انخفاض مخزون البنزين بحوالي 2.7 مليون برميل بينما تراجع مخزون المقطرات بنحو 2.6 مليون برميل.
وسوف تصدر الخميس البيانات الرسمية من جانب إدارة معلومات الطاقة حيث تم تأجيلها يوماً بسبب عطلة الإثنين الماضي في الولايات المتحدة بمناسبة عيد الرؤساء.
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