شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تحافظ على مكاسبها..و"ناسداك" و"إس أند بي 500" يغلقان عند أعلى مستوى على الإطلاق والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات الأربعاء مدعومة بأنباء عن تباطؤ انتشار فيروس "كورونا" بالإضافة إلى مكاسب القطاع التكنولوجي وصدور بيانات حكومية إيجابية.



وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في أمريكا بنسبة 0.3% في الشهر الماضي، كما ارتفع عدد تصاريح البناء بقطاع الإسكان على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني.



وأكدت الحكومة الصينية تباطؤ وتيرة الإصابات بفيروس "كورونا" مما استحق إشادة منظمة الصحة العالمية بجهود بكين.



وكشف محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي عن استمرار تفاؤل أعضاء البنك المركزي بنمو الاقتصاد الأمريكي مما يستدعي تثبيت الفائدة.

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وفي سوق الخام، ارتفعت أسعار "ويست تكساس" بنسبة 2.4% وأغلق عند 53.29 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 53.4 دولار وأقل سعر عند 51.9 دولار.



وصعد "برنت" بنسبة 2.4% مغلقاً عند 59.12 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 59.4 دولار وأقل سعر عند 57.5 دولار.



وفي ختام الجلسة، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 116 نقطة) إلى 29348 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 29409 نقاط وأقل مستوى عند 29274 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.8% (ما يعادل 84 نقطة) إلى 9817 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 9838 نقطة وأقل مستوى عند 9777 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 3386 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 3393 نقطة وأقل مستوى عند 3378 نقطة.