شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذرة تنخفض بعد عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذرة خلال تعاملات الأربعاء متأثرة بعمليات جني أرباح بعد الارتفاع الذي سجلته في جلسة الثلاثاء.



وكانت الحكومة الصينية قد أعلنت أنها بصدد إصدار إعفاء ما يقرب من 700 سلعة مستوردة من الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية.



يأتي ذلك مع تأكيد الحكومة الصينية على التزامها بشروط المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم مع الولايات المتحدة منتصف الشهر الماضي.

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وتعرضت بعض السلع للضغوط خلال جلسة تعاملات بورصة "شيكاغو" الأربعاء بسبب ارتفاع الدولار أمام أغلب العملات الرئييسية بنحو 0.4% إلى 99.7 نقطة.



ولا تزال الأسواق العالمية تراقب عن كثب التطورات بشأن فيروس "كورونا" ومدى انتشاره في الصين وانتقاله إلى دول أخرى.



وكشفت الحكومة الصينية أن عدد الإصابات ارتفاع بحوالي 1730 شخص يوم الثلاثاء، وهي أقل وتيرة إصابات يومية منذ أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.



وعلى صعيد التعاملات، انخفضت أسعار الذرة عقود تسليم مارس/آذار بنسبة 0.7% وأغلقت عند 3.80 دولار للبوشل، وسجلت اعلى سعر في الجلسة عند 3.82 دولار وأقل سعر عند 3.78 دولار.