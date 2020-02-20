شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض سهم "بوينج" بعد اكتشاف مشكلة تقنية جديدة في طائرات "737 ماكس" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم "بوينج" خلال تعاملات الأربعاء متأثراً بإعلان شركة الطائرات الأمركيية اكتشف خلل تقني جديد في طراز "737 ماكس" الأمر الذي ربما يؤجل عودتها للتحليق.



واكتشفت "بوينج" بعض المواد الغريبة في خزانات الوقود ببعض طائرات "737 ماكس" التي تخضع للصيانة في المخازن قبل تسلميها للعملاء.



وأكدت الشركة الأمريكية على أنها تحقق في هذا الأمر لكنها لا تتوقع أن يتسبب في تأجيل عودة طائرات "737 ماكس" للخدمة.

Advertisements



يذكر أن دول العالم أوقفت تحليق "737 ماكس" منذ مارس/آذار الماضي بعد سقوط طائرة إثيوبية عقب أقل من خمسة أشهر من سقوط طائرة إندونيسية من نفس الطراز مما أسفر عن مصرع مئات الركاب.



وتقدمت "بوينج" اليوم بطعن أمام القضاء الأمريكي ترفض فيه الدعوى القضائية التي تطالبها بوثائق معينة تثبت تورطها في كارثتي سقوط الطائرتين.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض سهم "بوينج" بنسبة 0.2% إلى 338.3 دولار، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 341.4 دولار وأقل سعر عند 335.8 دولار.