شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مخزونات أمريكا من النفط الخام والان نبدء بالتفاصيل
أظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي أمس الأربعاء، ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام في أحدث أسبوع، بينما انخفض مخزون البنزين ونواتج التقطير.
وزاد مخزون الخام 4.16 مليون برميل للأسبوع المنتهي في 14 فبراير إلى 443.1 مليون برميل، بينما توقع المحللون زيادته 2.5 مليون برميل.
وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 421 ألف برميل، حسبما ذكر المعهد.
وأشارت بيانات معهد البترول إلى ارتفاع استهلاك الخام بمصافي التكرير 32 ألف برميل يوميا.
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