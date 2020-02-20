شكرا لقرائتكم خبر عن سوق الأسهم يغلق مرتفعا والان نبدء بالتفاصيل

أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 1.4 % عند 7968 نقطة بزيادة 109 نقاط، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 2.8 مليار ريال، فيما شهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، وبلغ عدد الأسهم المتداولة نحو 110 ملايين سهم تقاسمتها نحو 140 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 174 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 على تراجع.

وأنهى مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» تعاملات أمس منخفضا 39.87 نقطة ليقفل عند مستوى 7675.11 نقطة، وبتداولات تجاوزت 9 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 761 صفقة.