شكرا لقرائتكم خبر عن الجميح للسيارات تعقد اجتماعها السنوي لانطلاق الأعمال والان نبدء بالتفاصيل

عقدت شركة الجميح للسيارات اجتماعها السنوي لانطلاق الأعمال، تحت شعار «معا نرتقي»، بحضور مختلف مدراء الإدارات في الشركة ومدراء المناطق. وقد شملت أجندة هذا العام عرض الإنجازات التي حققتها الشركة خلال عام 2019، بالإضافة إلى عرض الخطط الإستراتيجية والأهداف الموضوعة للعام الجديد. إضافة إلى متابعة خطط التوطين التي بدأت الشركة بتنفيذها على مدى السنوات الماضية.

وعقد الاجتماع -الذي احتضنه أحد فنادق مدينة الخبر- بحضور الشيخ إبراهيم الجميح الرئيس التنفيذي لشركة الجميح للسيارات، والمدير التنفيذي لعمليات التشغيل الشيخ وليد العبدالله الجميح، إضافة إلى أعضاء الإدارة التنفيذية والمديرين الإقليميين للشركة.

واستهل الشيخ إبراهيم الجميح الاجتماع بكلمة ترحيبية عبر فيها عن شكر وتقدير الشركة لفريق العمل بها، على الجهود المبذولة والإنجازات التي تحققت خلال العام المنصرم، والتي تدعم المكانة المتميزة التي تحظى بها شركة الجميح للسيارات في السوق السعودية والمنطقة، كما حث الجميع على مواصلة العمل بنفس الجهد والحماس لتحقيق نتائج أفضل في عام 2020.

تلاه الشيخ وليد الجميح بكلمة تحفيزية، أشاد من خلالها بالجهد والعمل المتواصلين اللذين بذلهما الجميع في السنة المنقضية، مما أثمر عن النتائج الطيبة التي حققتها الشركة، وشجع الجميع على مواصلة النجاح في السنة الجديدة.

بعد ذلك، قامت إدارات الشركة بعرض إنجازاتها خلال عام 2019، والنتائج التي توصلوا لها. ثم تمت مناقشة الأهداف الموضوعة للعام الحالي 2020 بشكل موسع، إضافة إلى بحث إستراتيجية العمل للشركة.