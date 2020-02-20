شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: تطبيق «تأكد» يكشف مطابقة السخانات للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل

أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة «كفاءة» أن تطبيق «تأكد» الإلكتروني يتيح للمستهلك الحصول على العديد من المعلومات والخدمات بطريقة بسيطة، ويمكن للمستهلك استخدام التطبيق بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات؛ للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية

وقال مختصون: إنه يمكن للمستهلك استخدام التطبيق في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.

وأوضح المختصون أن التطبيق يتيح للمستهلك إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على العديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل، وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.

ومنحت هيئة المواصفات للمستهلك -عبر تطبيق «تأكد»- القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية المعنية من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.