شكرا لقرائتكم خبر عن كفاءة: تطبيق «تأكد» يكشف مطابقة السخانات للمواصفات والان نبدء بالتفاصيل
وقال مختصون: إنه يمكن للمستهلك استخدام التطبيق في التحقق من دقة وصحة بيانات بطاقة اقتصاد الوقود للمركبات، وكذلك بطاقة كفاءة الطاقة للإطارات، علاوة على بطاقات كفاءة الطاقة الخاصة بالأجهزة المنزلية التي تشمل: (المكيفات، والثلاجات، والمجمدات، والغسالات، والسخانات)، وبطاقة كفاءة الطاقة لمنتجات الإنارة.
وأوضح المختصون أن التطبيق يتيح للمستهلك إمكانية التأكد من صحة علامة الجودة السعودية المدونة على العديد من المنتجات، والتحقق من سريان صلاحية العلامة، إلى جانب التحقق من صحة شعار البلاستيك القابل للتحلل، وسريان مدة الترخيص الذي تمنحه هيئة المواصفات للشركات والمصانع باستخدامه.
ومنحت هيئة المواصفات للمستهلك -عبر تطبيق «تأكد»- القدرة على الإبلاغ عن المنتجات المخالفة؛ حتى تتمكن الجهات الرقابية المعنية من متابعة مثل تلك البلاغات، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.
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