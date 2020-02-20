شكرا لقرائتكم خبر عن بنك التصدير والاستيراد يعزز تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية والان نبدء بالتفاصيل

كشف اقتصاديون عن أن موافقة مجلس الوزراء على إقرار تنظيم بنك التصدير والاستيراد، تعد أحد الحلول التمويلية لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية وتحفيز القطاع الخاص والصادرات في العام الحالي، متوقعين مساهمة التمويل المقدم في زيادة ومضاعفة الصادرات السلعية وتعزيز القدرات التنافسية لعدد من شرائح الاقتصاد الوطني، وتطوير منتجاته، إلى جانب تحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية، وتسهيل تنفيذها في المملكة، وتحسين وتعزيز الدور التنموي للقطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وفقا لرؤية 2030، ومن المرجح أن تستحوذ 5 قطاعات على نحو 95 % من صادرات المملكة ستكون من مستهدفات التمويل.

وقال المستشار الاقتصادي وهيب الحلواني: إن إقرار تنظيم بنك التصدير والاستيراد السعودي أحد أهم الحلول التمويلية لتطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وتحفيز القطاع الخاص والصادرات في عام 2020.

وأضاف: إن رأس مال البنك مستقل لتمويل الصادرات بنحو 30 مليار ريال، ويسهم في سد فجوات الخدمات المالية المقدمة لقطاع الاستيراد والتصدير

وأكد أن التمويل المقدم من البنك والتصدير يضاعفان الصادرات السلعية ويعزز من القدرات التنافسية.

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وأشار إلى أن أحدث التقارير الخاصة بالصادرات السعودية أوضح وجود 21 قطاعا منها 5 قطاعات سلعية استحوذت على نحو 95 % من إجمالي الصادرات، متوقعا أن تستحوذ على حصة كبيرة من حصص التمويل، أبرزها: قطاع المنتجات المعدنية، وقطاع منتجات الصناعات الكيماوية، وقطاع اللدائن ومصنوعاتها، والقطاعات التصديرية للمملكة التي تشمل العربات والطائرات والبواخر والمعدات المماثلة، بالإضافة إلى قطاع المعادن العادية ومصنوعاتها.

وأشاد د.عبدالله بن أحمد المغلوث عضو الجمعية السعودية للاقتصاد، بموافقة مجلس الوزراء على تنظيم بنك التصدير والاستيراد، مما سيكون له دور بارز في رفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16% إلى 50 % على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في عام 2030.

وأوضح المغلوث أن برنامج تمويل الصادرات التابع لصندوق التنمية الصناعية، ستنتقل مهامه إلى بنك الاستيراد والتصدير بشكل تدريجي مع بدء نشاطه فعليا، مسببا حراكا اقتصاديا مما يعزز شفافية التمويل، وينهض بالصناعات الوطنية إلى الأمام، ما يعد مؤثرا إيجابيا في زيادة الإنتاج بمختلف السلع المصنعة محليا، وتمكين المصدر من إيجاد تمويل مدعوم من قبل بنك حكومي.