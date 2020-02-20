شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس إدارة «زين السعودية» يعدل توصية إعادة هيكلة رأس مال الشركة عبر إصدار أسهم حقوق أولوية والان نبدء بالتفاصيل
وتؤكد الشركة أن عملية التخفيض لرأس المال لن يغير في نسبة ملكية أي مساهم ولن يؤثر على التزاماتها القائمة أو في عملياتها. كما أن إعادة هيكلة رأس المال ستساعد الشركة على ضخ أموال جديدة ليتم استخدامها لتخفيض ديون الشركة في الميزانية العمومية، ما سيؤدي إلى تقليص الأعباء التمويلية، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق نتائج إيجابية في تحسين الأداء المالي للشركة، تعزيز الربحية، وخفض معدلات الاقتراض الخاصة بها.
وفيما يعود إلى توصية مجلس الإدارة بزيادة رأسمال الشركة، ستتم عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة إجمالية قدرها 4،500 مليون ريال سعودي، وستؤدي إلى زيادة إجمالي رأس المال من 4،229 مليون ريال إلى 8،729 مليون ريال. وستكون أحقية الأسهم للمساهمين المالكين للأسهم.
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