«كاميليشيس» ترفع عدد النوق إلى 8000 رأس



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:حمدي سعد



فتحت شركة «الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته»، «كاميليشيس»، «حق الامتياز» لمشروع «عربة الطعام»، (فود ترك)، كمشروع صغير للشباب الإماراتيين لبيع جميع منتجات الشركة بمبلغ لا يزيد على 500 ألف درهم، بهدف تشجيع الشباب المواطنين على العمل في هذا المجال.

وكشف سعيد جمعة بن صبيح، مدير عام «كاميليشيس» ل«الخليج» عن بدء تلقي الشركة طلبات من الشباب الإماراتيين وسط إقبال جيد منهم، مشيراً إلى أن المرحلة الحالية لحق الامتياز تقتصر على الشباب المواطنين، فيما يتوقع طرحه في مرحلة أخرى للخليجيين، وفي دول أخرى خارج منطقة الخليج العربي.

وقال ابن صبيح: إن عربة «ترك فود» ستقدم جميع منتجات «كاميليشيس» المشتقة من الحليب والتي تشمل: الحليب بجميع النكهات، والآيس كريم، والبرجر، والعصائر، والمخبوزات، والحلويات من دون سكر صناعي، والمصنعة من منتجات طبيعية 100%، دعماً لتوجهات الغذاء الصحي في الإمارات.

وقال ابن صبيح إن «كاميليشيس» تستعد خلال العام الجاري لطرح مناقصة مشروع توليد الطاقة من مخلفات المزرعة التابعة لها ضمن توجهات الاستدامة القوية التي تتبناها منذ بدء إنتاج المصنع والمزرعة عام 2006، مشيراً إلى أن الشركة تدرس 4 عروض لتنفيذ المشروع، متوقعاً اختيار أحد العروض العام الجاري.

وأضاف أن المزرعة تخطط لرفع عدد النوق الحلوب في المزرعة من نحو 7000 رأس حالياً، إلى نحو 8000 رأس خلال شهر مارس/ آذار المقبل، ضمن خطط التوسع في الإنتاج بناء على حجم الطلب على منتجات حليب النوق التي تشهد انتشاراً في الدولة، وفي دول الخليج العربي، بشكل عام.

وأكد ابن صبيح، أن منتجات الشركة تحظى بطلب جيد جداً في الوقت الحالي في دول أبرزها: الصين واليابان والولايات المتحدة الأمريكية، ودول أوروبا وبالأخص بريطانيا، مشيراً إلى أن الشركة بدأت التوسع في أسواق النمسا وبولندا وألمانيا، كما ستدخل السوق الهندي قريباً.

وأشار سعيد جمعة بن صبيح، مدير عام كاميليشيس، إلى أن منتجات الشركة لا تواجه إجراءات حمائية في الأسواق الخارجية، حيث تشهد الدول التي تصدر منتجاتها التي وصلت إلى 43 منتجاً جميعها من الإبل، ارتفاعاً في ثقافة استهلاك منتجات الإبل والتي لم تكن موجودة من قبل، باستثناء دول الخليج، والدول العربية.