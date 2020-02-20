شكرا لقرائتكم خبر عن إفصاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - **تنظر عمومية «أورينت للتأمين» يوم 5 مارس، في مقترحات مجلس الإدارة توزيع أرباح 20% نقداً.

**حدد مجلس إدارة «عمان للتأمين،» يوم 9 مارس، موعداً لانعقاد العمومية السنوية.

**يناقش مجلس إدارة دبي التجاري، يوم 23 الجاري مقترح نسبة التوزيعات النقدية، وجدول أعمال العمومية السنوية التي تعقد 11 مارس. Advertisements

**يبحث مجلس إدارة الواحة كابيتال 24 الجاري مقترح توزيعات الأرباح.

**أعلن الإمارات دبي الوطني أن مجلس إدارته سيناقش مقترح توزيع الأرباح النقدية خلال اجتماعه 22 الجاري.

**أعلنت «جي إف إتش» عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة لشغل 10 مقاعد لدورة 2020-2022.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إفصاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.