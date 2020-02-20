«غرفة الشارقة» تبحث تطوير التعاون مع كاتاماركا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، مع محافظة كاتاماركا الأرجنتينية، سبل تطوير مجالات التعاون الاقتصادي وآليات التواصل بين مجتمعي الأعمال في الشارقة والأرجنتين، بما يسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بمختلف القطاعات الاقتصادية بين البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لوفد رفيع المستوى برئاسة راؤول أليخاندرو جليل حاكم محافظة كاتاماركا الأرجنتينية، يرافقه ألدو غابرييل ساركيز وزير الاستثمار والتنمية، وأغوستين مولينا أرامباري سفير جمهورية الأرجنتين في الدولة، و ديفيد سيباستيان نوبليجا عمدة مدينة تينوغاستا التابعة لكاتاماركا، وعدد من ممثلي المنشآت الزراعية والتجارية والصناعية في المحافظة، وكان في استقبال الوفد وليد عبدالرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وعبد العزيز محمد شطاف مساعد مدير عام الغرفة لقطاع خدمات الأعضاء مدير مركز الشارقة لتنمية الصادرات، وفاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية في الغرفة، حيث تم استعراض التطورات التي تشهدها العلاقات بين البلدين، وأكد الجانبان على أهمية حث رجال الأعمال على الإسهام في تنمية هذه العلاقات .توطيد العلاقات

ورحب عبد الله سلطان العويس بالوفد الزائر، مؤكداً حرص غرفة الشارقة على تقوية مجالات التعاون والتنسيق بين الشارقة ومحافظة كاتاماركا بما يُسهم في توطيد العلاقات التجارية والاستثمار المتبادل بين مجتمع الأعمال في الشارقة ونظرائه في المحافظة ودفعها إلى مراحل تلبي تطلعات الجانبين، لافتاً إلى المزايا المتعددة التي تقدمها إمارة الشارقة للمستثمرين الأجانب والتي من شأنها أن توفر لرجال الأعمال الأرجنتينيين أفضل الفرص لتأسيس مراكز لأعمالهم وصناعاتهم الرئيسية وإقامة المشاريع وتعزيز حضورهم وانتشارهم في أسواق المنطقة، فضلاً عن المقومات السياحية والثقافية والتعليم والخدمات الداعمة، إضافة إلى البيئة الاستثمارية التي تتمتع بها الإمارة والتي جعلتها مركزاً إقليمياً للاقتصاد والأعمال نظراً لما تتميز به من بنية تحتية حديثة وخدمات لوجستية متطورة وتشريعات مرنة وموقع جغرافي حيوي، معرباً عن أمله بأن تسهم هذه الزيارة في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين للأمام وترفع من حجم التبادل التجاري، مشيراً إلى أن حجم الصادرات من الإمارات إلى الأرجنتين قد بلغ 10.5 مليون دولار، فيما بلغت واردات الأرجنتين إلى الإمارات 237 مليون دولار خلال العام 2018.

مستقبل مشرق

وأشاد راؤول أليخاندرو جليل، بمتانة العلاقات بين بلاده ودولة الإمارات، وإمارة الشارقة على وجه الخصوص، مشيراً إلى حرص محافظة كاتاماركا على تعزيز التعاون مع غرفة الشارقة وفتح قنوات اتصال مشتركة بين مجتمعي الأعمال في كلا البلدين.