ماسك ينتقد بيل جيتس لاختياره «بورش» بدلاً من «تيسلا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتقد إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تيسلا»، الملياردير بيل جيتس في تغريدة؛ بعد أن اعترف مؤسس «مايكروسوفت» بشرائه سيارة «بورش» كهربائية، عوضاً عن سيارة «تيسلا».

وفي أحدث حرب كلامية على «تويتر»، قال ماسك: إن جيتس خيب أمله، عندما علم عن تفضيلات جيتس للسيارات الكهربائية.

وبدأ الخلاف عندما تحدث جيتس مع اليوتيوبر ماركيز براونلي؛ حيث تطرق في المقابلة للحديث عن خفض انبعاثات الكربون في قطاع السيارات؛ لمعالجة التغير المناخي. وكانت المقابلة تسير على ما يرام؛ حيث أشار جيتس إلى أن قطاع السيارات أحد أكثر القطاعات التي أحرزت تقدماً في مجال خفض البصمة الكربونية؛ بل خص «تيسلا» في هذا المجال؛ حيث قال: «بالتأكيد شركة تيسلا لها الفضل في ذلك الأمر»، ومع ذلك، اعترف بعد ذلك بأنه اشترى مؤخراً سيارة بورش تايكان كهربائية، إحدى منافسات «تيسلا». وأضاف جيتس: «إنها سيارة (تايكان) بسعر مرتفع؛ لكنها رائعة للغاية. إنها السيارة الكهربائية الأولى التي اشتريتها، وأنا أستمتع بها كثيراً».

وقفز سهم «تيسلا» 9.3% مجدداً، أمس؛ بعد أن رفعت شركة «بايبر ساندلير» السعر المستهدف له إلى 928 دولاراً من 729 دولاراً، قائلة: إنها تعتقد أن الشركة يمكنها أن تحظى بنفس النجاح في مجال التخزين والطاقة الشمسية التي حققتها في السيارات.

وزاد سعر سهم شركة صناعة السيارات الكهربائية 9.3% مقترباً من مستوى 940 دولاراً، متخطياً السعر القياسي الجديد الذي قدرته «بايبر ساندلير» عند 928 دولاراً.