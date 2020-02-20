شكرا لقرائتكم خبر عن «دبليو موتورز» تسعى لتمويل مصنع جديد في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال رالف دباس، مؤسس شركة «دبليو موتورز» لصناعة السيارات الفاخرة والتي تتخذ من دبي مقراً لها، إن الشركة عينت بنك «جوجنهايم بارتنرز» الاستثماري للمساهمة في جمع ما يصل إلى 100 مليون دولار لدعم توسعاتها ودخولها لسوق السيارات الكهربائية.
وأضاف دباس أن الشركة تهدف إلى تطوير قطاع لتصنيع السيارات محلياً في منطقة تعتمد على الواردات، مشيراً إلى أن التمويل الذي ستجمعه سيستخدم لتطوير مصنع جديد في دبي وعمليات البحث والتطوير.
وأوضح: «كان هدفنا منذ البداية خلق صناعة كاملة متعلقة بالسيارات والتنقل المستقبلي، والآن حان الوقت لتطوير هذه الأشياء محلياً ونشرها على المستوى العالمي». (بلومبيرج)
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