1.38 مليار درهم صافي أرباح «دبي لصناعات الطيران»

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سجلت «دبي لصناعات الطيران» ربحاً صافياً خلال العام 2019 بنحو 1.38 مليار درهم، مقارنة ب 1.37 مليار درهم، فيما بلغت الأرباح قبل الضريبة نحو 1.52 مليار درهم.

وبلغت العائدات في 2019 نحو 5.22 مليار درهم، مقارنة ب 5.25 مليار درهم خلال العام 2018.

وبلغ هامش الربح قبل الضرائب نحو 29.1%، فيما بلغ العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب نحو 12.6% وبلغت السيولة المتاحة 8.82 مليار درهم بنهاية 2019.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة دبي لصناعات الطيران: «إن نمو «دبي لصناعات الطيران» في السنوات القليلة الماضية ساعد على تعزيز مساهمة قطاع الطيران في النجاح الذي تشهده دبي، حيث نفذت الشركة استراتيجيتها بفاعلية كبيرة مما عزز مكانتها كشركة رائدة لتأجير الطائرات بمحفظة تضم أكثر من 400 طائرة. ونحن سعداء بالتقدم الذي أحرزته دبي لصناعات الطيران في ظل الدعم الذي تتلقاه من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية».

وقال خليفة الدبوس، العضو المنتدب لشركة دبي لصناعات الطيران ونائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية: «لقد ميزت دبي لصناعات الطيران نفسها في السوق من خلال تبنيها استراتيجية مختلفة، وقد ترجم ذلك إلى إيرادات مرتفعة ومستقرة ومكانة ريادية في السوق. لقد قامت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية في عام 2019 بزيادة نسبة تملكها لشركة دبي لصناعات الطيران إلى 100٪.

ونحن سعداء بأداء الشركة حتى الآن ونتطلع إلى المزيد من النمو في أعمالها مستقبلاً».

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «كان عام 2019 متميزاً بالنسبة لنا على صعيد نمو أعمالنا في مجال إدارة أصول الطائرات، حيث لا تزال مقاييس الربحية وكفاية رأس المال والسيولة لدينا قوية للغاية»