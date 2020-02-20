شكرا لقرائتكم خبر عن «سيتي» و«دويتشه» يجريان مباحثات لبيع ديون «دبي العالمية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نقلت «رويترز» عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة «سيتي» و«دويتشه بنك» يجريان محادثات مع بنوك أخرى لبيع ما يقرب من 9 مليارات دولار من ديون دبي التي جمعتها للاستحواذ بالكامل على شركة موانئ دبي العالمية وإعادة تمويل قروض لشركة «دبي العالمية».

وأوضحت المصادر أن «سيتي» و«دويتشه» ضمنا نحو 9 مليارات من الديون لصفقة شراء شركة الموانئ والمناطق الحرة العالمية لأسهم «موانئ دبي العالمية» بقيمة 13.9 مليار دولار، ودخل البنكان في مناقشات مع المقرضين الآخرين لتقليل تعرضهما من خلال توزيع الديون. (رويترز)

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