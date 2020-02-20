ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي يستكشـف فـرص الاستثمـار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

انطلقت أمس، أعمال ملتقى الأعمال الإماراتي الروسي الذي تنظمه دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة، بحضور الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، وسلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، وأليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة لجمهورية روسيا الاتحادية، وعدد من المسؤولين، ورجال الأعمال من الدولتين.

يذكر أن عدد الشركات الروسية العاملة في إمارة الشارقة يبلغ 390 شركة، بما يعادل 10% من أجمالي عدد الشركات العالمية العاملة في الإمارات، حيث تعمل هذه الشركات في قطاعات الصناعة، والتكنولوجيا، والقطاع الصحي، والبحث العلمي، والتجارة.

ويناقش الملتقى سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك، ويركز على أهمية الاستفادة من المقومات الاقتصادية، والتجارية، والاستثمارية الكبيرة لكلا الجانبين، واستكشاف مزيد من فرص التعاون المستقبلي في ظل المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في البلدين، وتوجهاتهما المستقبلية للتنمية.

في مستهل الملتقى رحّب سلطان عبد الله بن هده السويدي، بالحضور متمنياً أن يكون هذا اللقاء خطوة إيجابية جديدة تجاه تقوية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتطوير العلاقات بين مجتمعي الأعمال في مختلف الصعد، مشيراً إلى أن العلاقات الثنائية بين الإمارات وروسيا تشهد تطوراً ملحوظاً يشمل جميع مجالات التعاون الاقتصادي والتكنولوجي، وهذا ما يؤكده حجم التبادل التجاري غير النفطي المسجل خلال السنوات الست الأخيرة، الذي وصل إلى 15 مليار دولار، كما شهدت العلاقات بين البلدين الصديقين نمواً متصاعداً ومتسارعاً عززه توقيع أكثر من 30 اتفاقية ومذكرة تفاهم في العديد من المجالات حتى غدت الإمارات أحد أكبر الشركاء التجاريين لروسيا على مستوى العالم.

ولفت السويدي إلى أن هذه المؤشرات، تعد منطلقاً إلى توسيع إطار التعاون بين البلدين، مشيراً إلى حرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على المساهمة في تقوية أواصر التعاون بين مجتمع الأعمال الإماراتي والروسي، بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين الصديقين، داعياً رجال الأعمال والشركات الروسية لاستكشاف الفرص المتاحة للاستثمار في الشارقة، والتعرف عن قرب إلى خصائص البيئة الاستثمارية في الإمارة التي تتميز ببنية تحتية متطورة وقوانين تشريعية حديثة، ومرنة، تحمي رؤوس الأموال والاستثمارات الاقتصادية، عدا عن موقعها الحيوي كمركز تجاري عالمي يتيح الوصول إلى كل الأسواق الإقليمية والعالمية، في ظل تبني الإمارة سياسة تنويع الاقتصاد والاستعداد للثورة الصناعية الرابعة وعصر الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن إمارة الشارقة نجحت في ظل التوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في أن تصبح منارة بارزة في الساحة الاقتصادية العالمية، ووجهة تنافسية يقصدها المستثمرون من شتى دول العالم.

وأكد السويدي في كلمته أن الملتقى يمثل محطة تاريخية توطد الشراكة الاستراتيجية بين الإمارات وروسيا، لترتقي بها إلى آفاق أكثر رحابة، مشدداً على حرص الإمارات على استدامة تلك العلاقات والعمل على تطويرها على الصعد كافة، حيث تمثل الشراكة الإماراتية - الروسية نموذجاً مهماً في خريطة العلاقات الاقتصادية الدولية للإمارات بوجه عام، والشارقة على وجه الخصوص، التي تقوم على الصداقة والاحترام المتبادل، وشملت مظلة تعاون البلدين معظم القطاعات الحيوية، مؤكداً أن ما يثمر عن الملتقى من تفاهمات واتفاقيات جديدة سيدفع شراكة البلدين إلى مستوى جديد من الازدهار في ظل دعم القيادتين الحكيمتين.

تعزيز دور الابتكار

Advertisements

وقال الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة في كلمته، إن المرتكزات الاقتصادية لرؤية الإمارات 2021 والقائمة على إرساء دعائم اقتصاد تنافسي عالمي متنوع مبني على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، أسهمت في بناء مناخ اقتصادي مستدام وغني بالفرص والحوافز، منوها بحرص الدولة على تنويع قاعدتها الاقتصادية وتعزيز دور الابتكار كمحرك للتنمية.

وقال النيادي إنه في ظل القواسم المشتركة العديدة في الأجندة الاقتصادية للبلدين، فإن خريطة التعاون المستقبلي بين البلدين هي خريطة مفتوحة على خيارات واسعة، لكن تبقى القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والبحث العلمي والصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من القطاعات ذات الأولوية.

ووجه الدعوة للشركات ومجتمع الأعمال الروسي إلى استكشاف ما يزخر به المناخ الاقتصادي لإمارة الشارقة من فرص وإمكانات كبيرة، لافتاً إلى حرص الدائرة على تقديم التسهيلات والدعم اللازم بما يحقق المنفعة المشتركة للجانبين.

وأكد النيادي على أن الإمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة، حيث تحرص قيادتا البلدين على فتح الباب واسعاً أمام الاستثمارات المشتركة في قطاعات التجارة والنفط والغاز والصناعات التحويلية، في إطار العلاقات المتميزة التي تربطهما على الصعد كافة، والتي من شأنها أن تدعم مسيرة الشراكة وتشجع الاستثمار المتبادل.

وأشار النيادي إلى إن الإمارات وروسيا تتمتعان بعلاقات ثنائية طيبة ومتنامية، وشهدت خلال السنوات القليلة الماضية زخماً متزايداً، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، مؤكداً أن هذا الملتقى هو منصة جديدة وحيوية لاستكمال أواصر التعاون واستكشاف مزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في أسواق البلدين، وتطوير شراكات مثمرة على مستوى القطاع الخاص، ورجال الأعمال.

تعاون طويل الأجل

ودعا أليكسي جروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة لجمهورية روسيا الاتحادية، نائب وزير التجارة والصناعة الروسي، رجال الأعمال والمستثمرين من دولة الإمارات خلال كلمته، إلى استكشاف ما تقدمه أسواق بلاده من فرص واعدة للشراكة مع القطاع الخاص في دولة الإمارات، مشيراً إلى أن الملتقى الإماراتي الروسي ينطوي على فرصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، وتحديد الفرص والأسواق الجديدة لرجال الأعمال في الجانبين، معرباً عن أمله بأن يمثل الملتقى محطة جديدة لتأسيس قنوات تعاون طويل الأجل ويعود بالمنفعة الاقتصادية على البلدين.

و استعرض جروزديف عدداً من الحوافز والميزات للاقتصاد الروسي، موضحاً أن بلاده تنشط في مجالات عدة أهمها الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، لافتاً إلى وجود عدة تحفيزات تشجع الأنشطة الاستثمارية في روسيا.

وشهد الملتقى جلستين حواريتين جاءت الأولى تحت عنوان «آفاق التعاون والاستثمار في الصناعات المعرفية بين الإمارات وروسيا»، والتي شارك فيها كل من اتحاد غرف التجارة والصناعة في دولة الإمارات، وشركة «مبادلة للاستثمار»، وهيئة «روسجيو»، وشركة «في آر تكنولوجي».

بينما عقدت الجلسة الحوارية الثانية تحت عنوان «الشارقة.. بيئة استثمارية محفّزة» بمشاركة عدد من أبرز الجهات المعنية في الإمارة. حيث تناولت الجلسة عدداً من المحاور المختصة، حيث قدم حسين المحمودي الرئيس التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار كلمة حول دور المجمع في بحث واختبار الاستثمارات التقنية المستقبلية واستقطاب التكنولوجيا، وتوطينها لتجسيد دور الشارقة كعاصمة للاستثمار المعرفي (توطين التكنولوجيا).

بينما قدم المحور الثاني الذي جاء بعنوان «الفرص الاستثمارية في مدينة الشارقة للرعاية الصحية» الدكتور عبد العزيز سعيد بن بطي المهيري مدير هيئة الشارقة الصحية. وقدم محمد المشرخ المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي «استثمر في الشارقة» محوراً بعنوان «فرص الاستثمار في إمارة الشارقة».

وقدم محمد بن كوير مدير أول مشاريع دولية في شركة بيئة عرضاً تقديمياً بعنوان «الشارقة بيئة مستدامة». واختتمت الجلسة بكلمة أحمد بن ساعد السويدي رئيس قسم الاستثمار التجاري بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تناول فيها الفرص الاقتصادية في إمارة الشارقة ودور الدائرة في جذب المستثمرين .