شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة الفجيرة» تؤكد أهمية «قطار الاتحاد» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: ”الخليج 365” أكد سلطان جميع الهنداسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أهمية قطاع النقل ودوره في دعم الاقتصاد الوطني وربط المناطق الصناعية والحيوية بالموانئ في الدولة مشيداً بالجهود الهادفة لتعزيز خيارات النقل في الدولة بمعايير ومواصفات عالمية تواكب التطورات والتنمية التي تشهدها الإمارات، منوهاً بأهمية مشروع «قطار الاتحاد» على هذا الصعيد.

جاء ذلك خلال استقباله وفد «الاتحاد للقطارات» بمقر الغرفة أمس والذي ضم خالد بن فيصل رئيس قسم العلاقات الحكومية والشركاء وخالد جامع يوسف أخصائي العلاقات الحكومية والشركاء وعبد العزيز الهولي أخصائي التنسيق الفني وجون ليسنيوسكي خبير تخطيط النقل في «الاتحاد للقطارات».

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