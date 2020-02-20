«سيبيا» الفرنسية تفتتـح أول مكتب إقليمي لها في مجمع دبي للعلوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

رحب مجمع دبي للعلوم، بافتتاح المقر الإقليمي لشركة «سيبيا» الفرنسية، المزود العالمي للمعدات الطبية المتقدمة، والمخصصة للاختبارات التشخيصية المختبرية. ويأتي افتتاح أول مكتب للشركة في منطقة مجلس التعاون الخليجي في إطار التوسع الدولي للشركة. وشهد حفل الافتتاح مروان عبد العزيز جناحي، المدير العام لمجمع دبي للعلوم، وجان مارك شيرميت، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة «سيبيا»، وعدد من المسؤولين.

ويأتي تأسيس الشركة لمكتبها في دبي بهدف دعم الموزعين في الشرق الأوسط، وتركيا، وباكستان. وسوف تشمل المنشأة غرفة تدريب عالية التقنية تُمكّن شركاء الأعمال من اختبار مجموعتها من المعدات الطبية.

وتوفر الشركة، ومقرها الرئيسي في باريس، معدات الاسترشاد الكهربائي التي تستخدم في قطاع الرعاية الصحية لإجراء الاختبارات التشخيصية المختبرية لأمراض مثل السرطان النخاعي، والسكري الذي يصيب ما يقارب شخص واحد من كل خمسة أشخاص في دولة الإمارات اليوم.