58 ملياراً.. المطالبات المالية لـ 27056 قضية إيجارية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

كشفت «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي أن ذراعها القضائي «مركز فض المنازعات الإيجارية» قام بتسجيل 27056 قضية بقيمة مطالبات مالية متضمنة لهذه النزاعات تجاوزت 58.16 مليار درهم خلال عام 2019، نجح في حل وتسوية 75% منها بما يزيد على 43 مليار درهم.

أفادت «أراضي دبي» أن الكثير من القضايا التي تصل إلى «مركز فض المنازعات الإيجارية» تتم معالجتها بطرق ودية من خلال «لجنة الصلح» التي تضمن رضا جميع الأطراف، وتقليل الإجراءات المطلوبة والتكاليف المترتبة عليها، وهو ما يعكس جهود الدائرة والمركز في التقليل من عدد المنازعات بين أطراف العلاقة الإيجارية من خلال المبادرات والتشريعات التي يتم تطويرها بشكل مستمر.

وأشارت الدائرة، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، إلى أن المركز نجح وبالتنسيق والتعاون مع لجنة «يد الخير»، بتسوية 377 حالة إيجارية إنسانية استوفت جميع الشروط والضوابط بتكلفة إجمالية بلغت 11.441 مليون درهم، منها 45 حالة بقيمة 1.86 مليون تمت تسويتها مع الدائنين مباشرة.

وأوضحت «أراضي دبي»، أن القضايا أو الحالات الإنسانية المقدمة للجنة «يد الخير» تتفاوت من الحالات العادية إلى المتوسطة إلى جانب الحالات الطارئة. وبلغ مجموع الحالات الإنسانية المسجلة في لجنة يد الخير منذ تشكيلها في عام 2017 وحتى الآن 984 حالة إنسانية، ومنها ما انطبقت عليها الشروط والضوابط الخاصة باللجنة، وأخرى لم تنطبق عليها. وبلغ عدد الحالات التي استوفت الشروط والضوابط 377 حالة، وتمت تسوية القضايا المتعلقة بها وإغلاق ملفات التنفيذ الصادرة ضدها.

وأشارت الدائرة إلى أن لجنة «يد الخير» ساهمت في عدة مبادرات خلال السنوات الماضية، وكان منها مع جهات خيرية وأخرى مع الدائنين (طالبي التنفيذ) فضلاً عن مشاركة جهات حكومية. وتتلخص جميعها في حل وتسوية القضايا الإنسانية التي بلغ عدد قضاياها وحالاتها التي تمت تسويتها 377 حالة حتى الآن.

ويستقبل «مركز فض المنازعات الإيجارية» في دبي العديد من القضايا ذات الصلة بالسوق العقاري، والخاصة بالنزاعات الإيجارية، ومنها الكثير من الحالات التي تحمل بُعداً إنسانياً. إن إجمالي عدد المنازعات الإيجارية التي تم تحويلها إلى «إدارة التوفيق والصلح» في المركز خلال عام 2019 بلغ 1902 قضية، في حين تم التصالح بنسبة 60% من تلك القضايا، بما يعادل 1128 نزاعاً إيجارياً.