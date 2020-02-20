«فـلاي دبـي» تنـقـل 70 ألـف مسـافـر بيـن دبـي وطشقنـد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طشقند:”الخليج 365”



تشارك «فلاي دبي» في الدورة الأولى لمنتدى لوجستيات المطارات الذي تستضيفه العاصمة الأوزبكية طشقند خلال الفترة من 19-20 فبراير الجاري.

وتأتي مشاركة الناقلة في هذا الحدث بالتزامن مع احتفالها بالذكرى الأولى لانطلاق رحلاتها إلى العاصمة الأوزبكية طشقند حيث نقلت أكثر من 70 ألف مسافر بين دبي وطشقند خلال أقل من عام منذ بدء رحلاتها في مارس 2019. وتعد «فلاي دبي» أول ناقلة إماراتية تسير رحلات مباشرة وخدمات الشحن الجوي بين الإمارات وأوزبكستان وهي تشغل خمس رحلات أسبوعيا إلى العاصمة الأوزبكية.

وتعقيباً على مشاركة فلاي دبي في هذا الحدث قال جيهون افندي نائب الرئيس للعمليات التجارية والتجارة الإلكترونية في فلاي دبي:«نحن سعداء بالطلب الجيد على السفر خلال السنة الأولى من عملياتنا إلى أوزبكستان ونتطلع إلى مزيد من النمو لتسهيل انسياب حركة التجارة والسياحة بين البلدين. وقد لمس مسافرونا من أوزبكستان مزايا الخط الجديد بين دبي وطشقند حيث يمكنهم السفر بسهولة إلى اكثر من 94 وجهة ضمن شبكة فلاي دبي حول العالم، إضافة إلى 143 وجهة على شبكة طيران الإمارات. وخلال الحدث ومن خلال جناحنا المشارك سيطلع العاملون في صناعة السفر والمسافرون من أوزبكستان على معلومات مفصلة حول شبكة خطوطنا، والفرص التي تتيحها فلاي دبي لاستكشاف العالم وتغيير طريقة السفر للناس سواء على درجة رجال الأعمال أو السياحية.»