شكرا لقرائتكم خبر عن «ويندام» تدشّن أول فندق «سوبر 8» في دبي 2020 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” تقوم «فنادق ومنتجعات ويندام» خلال العام الجاري بافتتاح أول فندق يحمل علامة «سوبر 8 من ويندام» في مشروع «واجهة ديرة البحرية» في دبي.

وقال ديميتريس مانيكيس، الرئيس والمدير الإداري الإقليمي لدى فنادق ومنتجعات ويندام: «فخورون بتسجيل نمو قوي في المنطقة خلال 2019، ونتطلع قدماً لمواصلة هذا الزخم خلال عام 2020 وما بعده. وتعد منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا من أكثر المناطق تنوعاً على مستوى العالم».

وتواصل فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز للفنادق على مستوى العالم مع محفظة تضم أكثر من 9300 فندق في حوالي 90 دولة، توسيع نطاق محفظتها في أوروبا والشرق الأوسط وأوراسيا وإفريقيا .

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