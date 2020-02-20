مشروب طاقة إماراتي ونجوم «ميشلان» والثورة الصناعية الرابعة في «جلفود »



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”



شهد معرض «جلفود 2020» في يومه ما قبل الأخير أمس، حضوراً كثيفاً من قبل التجار والمختصين العاملين في قطاع الاغذية والمشروبات. وتختتم الدورة ال 25 من المعرض الذي تشارك فيه اكثر من 5000 شركة وجهة عارضة، اليوم.

وشهد المعرض إطلاق أول منتج مشروبات طاقة إماراتية الصنع. وقال محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة شركة «دبي إنيرجي درنك» ل«الخليج»: إن سوق مشروبات الطاقة في الإمارات يصل إلى نحو مليار درهم، فيما تستحوذ على السوق المحلي نحو 3 شركات فقط، في الوقت الذي يخلو السوق من منتج محلي، الأمر الذي دفعه لابتكار منتج إماراتي لمنافسة هذه الشركات.

وأضاف المزروعي على هامش «جلفود 2020»: يعتبر مشروب الطاقة «دبي إنيرجي درنك» أول مشروب إمارتي كامل في السوق المحلي، مشيراً إلى أن الشركة وقعت عقوداً لتوريد المنتج مع شركات ضيافة إماراتية كبرى في دبي ومع شركة أمريكية، كما نعتزم دخول السوق المصري خلال العام الجاري.

وأوضح أنه تم طرح المنتج لقطاع الضيافة في المرحلة الأولى للإنتاج، فيما سيتم طرح المنتج للبيع بالتجزئة خلال الربع الثاني من العام الجاري.



دبي الصناعية

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نجحت شركات تعمل في مدينة دبي الصناعية، وحاضنة الأعمال in5 في مجموعة تيكوم في المساهمة بابتكار حلول ومنتجات لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي وهدر الطعام ومعالجة المخلفات، وسخرت بعض تلك الشركات الذكاء الاصطناعي لحل الإشكاليات التي تواجهها، وعرضت ما تقوم به خلال النسخة الرابعة من «حوارات مدينة دبي الصناعية» التي تقيمها مدينة دبي الصناعية، العضو في مجموعة تيكوم، على هامش معرض جلفود 2020.

ورحبت مدينة دبي الصناعية التي تضم أكثر من 280 مصنعاً، وأكثر من 730 شريك أعمال، بخبراء في القطاع الغذائي من شركاء الأعمال والقطاع المحلي، للمشاركة في نقاشات مفتوحة .حوارات

وقد شارك في النسخة الرابعة من حوارات مدينة دبي الصناعية التي تألفت من سلسلة حوارات وعروض تقديمية خلال أربعة أيام، «بركات كواليتي بلس»، و«تمور البركة»، و«مجموعة التنمية للأغذية»، و«جلوبال للشحن واللوجيستيات»، وشركة «ويناو» الناشئة من ضمن حاضنة الأعمال in5، التي فازت بمسابقة برنامج «جلفود» للشركات الناشئة لعام 2020، و«تيرالوب».

وأعلن يوسف سليم مدير عام «تمور البركة»، خلال حوارات المدينة أن الشركة الإماراتية قامت بإنتاج بديل صحي للسكر عالٍ بالألياف على شكل بودرة مصنعة من التمر، للاستفادة من الطلب على البدائل الصحية والنباتية في المنطقة.



هدر الطعام



كما قامت شركة «ويناو» الناشئة من ضمن حاضنة الأعمال in5، بتقديم حلول مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقليل هدر الأغذية، وتعمل بالفعل مع مؤسسات محلية وعالمية، حيث قال مدير تطوير الأعمال يالنج فان دن برجر في «ويناو»، إن مكافحة هدر الطعام ليست ممارسة ضمن جهود المسؤولية الاجتماعية أو عملاً خيرياً؛ بل إنها مهمة للبيئة وأيضاً لإحداث تغيير إيجابي ينعكس على خفض التكاليف في عالم وصلت فيه القيمة السنوية لمخلفات الطعام إلى تريليون دولار عالمياً، وأضاف: «نعمل انطلاقاً من دبي على نشر رسالتنا المتمثلة في إقناع الأفراد والمجتمعات بأن الغذاء أثمن من أن يهدر».