«مانيج إنجن» تعقد مؤتمر المستخدمين في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت «مانيج إنجن»، ذراع إدارة تقنية المعلومات لدى شركة زوهو، أنها ستستضيف الدورة التاسعة من مؤتمر المستخدمين في دبي يومي 24 و25 فبراير/‏ شباط، في فندق العنوان مرسى دبي.

وخلال المؤتمر، تطلق «مانيج إنجن» حلولًا مؤسسية لإدارة جلسات العمل للحسابات ذات الصلاحيات. وقال راجيش جانيسان، نائب الرئيس لدى الشركة: «تعمل العديد من المؤسسات على تبني حلول إدارة الوصول حسب الصلاحيات في تدفقات العمل الخاصة بتقنية المعلومات بهدف تعزيز إمكانات أمن تقنية المعلومات في المؤسسة. ومن خلال قدرات التدقيق الشاملة، تتيح حلولنا إمكانية الرؤية الكاملة لكل الحسابات ذات الصلاحيات، وتساعد المؤسسات في إدارة جلسات العمل لتلك الحسابات بشكل فوري، ما يساهم في تجنب أية مخاطر داخلية، أو خارجية».

وسيكون المتحدث الرئيسي خلال المؤتمر رئيس الشركة راج سابلوك، ونائب الرئيس راجيش جانيسان، حيث يتحدث سابلوك عن رؤيته للمعضلة التي تواجهها المؤسسات عند تولي مشاريع التحول الرقمي، وتحديد أبرز مبادرات تقنية المعلومات التي تمكّنها من مواجهة تلك التحديات. أما جانيسان فيسلّط الضوء في حديثه على دور «مانيج إنجن» في التحول الرقمي.