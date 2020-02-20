«وول ستريـت» تستبـق تحفيـزاً صينيـاً بارتفـاعـات قياسيـة جـديـدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت مؤشرات الأسهم العالمية للارتفاع الجماعي، أمس الأربعاء، بدعم من تراجع عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا التي أدت إلى تعزيز الآمال في أن تأثير الوباء في سلسلة الإمداد العالمية ربما يكون قصير الأمد، إضافة إلى نتائج أعمال إيجابية منحت الأسواق فرصة لالتقاط الأنفاس، بعد ثلاث جلسات من الانخفاض.

في «وول ستريت»، عادت مؤشرات بورصة نيويورك للارتفاع مجدداً، فيما سجل المؤشران «إس آند بي» و«ناسداك» المجمع مستوى مرتفعاً جديداً أمس الأربعاء بفعل مؤشرات على تباطؤ حالات الإصابة بفيروس كورونا وتوقعات بأن تأخذ الصين مزيداً من الإجراءات لتدعيم اقتصادها.

وارتفع المؤشر «داو جونز» الصناعي 80.51 نقطة بما يعادل 0.28% إلى 29312.70 نقطة، وزاد المؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بمقدار 10.10 نقطة أو 0.5% ليسجل أعلى مستوى في تاريخه، وتقدم «ناسداك» 50.07 نقطة أو 0.51% ليبلغ ذروة قياسية جديدة.

وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية، أمس الأربعاء، وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.4%، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس المميت لليوم الثاني على التوالي، في الصين، كما صعد مؤشر «فوتسي» البريطاني بنسبة 0.6% ليسجل 7426.3 نقطة.

وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي 0.5% مسجلاً 6087.5 نقطة، وارتفع مؤشر «داكس» الألماني 0.5% ليسجل 13751.1 نقطة.وربح قطاعا السيارات والتعدين، وهما من القطاعات المنكشفة على الصين، 0.6% و0.1% على الترتيب.

وجميع الأنظار على مجموعة من البيانات الاقتصادية المقرر صدروها من منطقة اليورو في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، بما في ذلك قراءة أولية لمؤشر مديري المشتريات في فرنسا، وألمانيا.

وفي طوكيو، ارتفعت الأسهم اليابانية، أمس الأربعاء، مع تحسن المعنويات قليلاً، بعد أن قلصت «أبل» خسائرها الناجمة عن تحذير بشأن المبيعات، على الرغم من أن الأزمة الصحية في الصين تظل حاضرة.

وأغلق المؤشر نيكاي في بورصة طوكيو للأوراق المالية مرتفعاً 0.89% إلى 23400.70 نقطة بينما تعافى المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً من أدنى مستوى إغلاق في أربعة أشهر الذي بلغه، أمس الأول الثلاثاء، ليغلق مرتفعاً 0.37% إلى 1671.86 نقطة.

وعوضت أسهم أشباه الموصلات وشركات صناعة المكونات الإلكترونية، التي قادت الهبوط، يوم الثلاثاء، بعد تحذير من «أبل»، بعض خسائرها.

وارتفع سهم موراتا للتصنيع الموردة «لأبل» 2.8% ليتصدر قائمة الأسهم الأفضل أداء على المؤشر توبكس 30 الأساسي، بينما ربح سهم شين-إيتسو كيميكال 1.4%. وزاد سهم سومكو، التي أعلنت عن إعادة شراء أسهم 4.1% بينما تقدم سهم أدفانتست 4.1% أيضاً، وتراجع سهم نيبون ستيل 3.6% إلى أدنى مستوى في 16 عاماً ونصف العام. (وكالات)