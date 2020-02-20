«المركزي» يهدد بإجراءات ضـد بنك أجنبي للامتثال للمتطلبات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: علي أسعد



حذر المصرف المركزي أحد البنوك الأجنبية من عدم الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال، وقال إنه لن يتهاون بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال، وأضاف أنه يتوقع أن يكون لدى البنوك العاملة في الدولة ومنها فروع البنوك الأجنبية معايير عالية للامتثال بإجراءات مواجهة غسل الأموال. وقال:نحن على تواصل مع المصرف المركزي في باكستان بهذا الخصوص، وسيتم اتخاذ إجراءات رقابية مناسبة بعد التحقق من نتائج التفتيش المذكورة في الإعلام والتأكد من وجود مخالفة لقوانين وإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدولة الإمارات، ولن يتهاون المصرف المركزي بشأن عدم الالتزام بالمتطلبات القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال.

ويوجد 38 بنكاً أجنبياً تعمل في السوق المحلية ضمن شبكة فروع تصل إلى 79 فرعاً منتشرة في مختلف مناطق الدولة، ويعمل في هذه البنوك 5964 موظفا، وتصل أصولها إلى 397.52 مليار درهم.