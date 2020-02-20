الاقتصاد

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 شهراً

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 15 شهراً، مع صعود تكاليف الخدمات.
وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 0.5% خلال شهر يناير/كانون الثاني الماضي وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومقابل زيادة 0.2% في الشهر السابق له.
وكانت التقديرات تشير إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% خلال يناير/كانون الثاني الماضي.
ويعود 90% من ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين إلى زيادة تكاليف الخدمات والتي زادت بنحو 0.7% خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بينما صعدت تكلفة السلع بنحو 0.1% في نفس الفترة.
وأظهرت البيانات ارتفاع أسعار الطلب النهائي للتجارة بنسبة 1.2%، بينما انخفضت تكاليف الطاقة بنحو 0.7% في نفس الفترة.
وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة بنسبة 2.1% في الشهر الماضي وهو أعلى مستوى منذ مايو/أيار 2019، مقابل 1.3% في ديسمبر/كانون الأول السابق له.

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