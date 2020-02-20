شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي» اللبناني يحقق في تحويلات والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وحدة المدققين والمحققين لدى هيئة التحقيق الخاصة، التابعة لمصرف لبنان المركزي، إن المصرف يحقق في تحويلات للخارج بعد 17 أكتوبر/‏تشرين الأول.

وطلبت النيابة اللبنانية في الثاني من يناير التواصل مع السلطات السويسرية؛ للكشف عن حجم الأموال المحولة إلى هناك منذ 17 أكتوبر. واستناداً لذلك طلبت الهيئة من جميع البنوك في لبنان مراجعة حسابات شخصيات سياسية ومسؤولين في القطاع العام قاموا بتحويلات من 17 أكتوبر إلى نهاية 2019. (رويترز)

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