ترامب: الولايات المتحدة منفتحة على التجارة مع العالم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء أنّه يريد تجنّب السياسات التي تجعل من الصعوبة بمكان على الدول الأخرى التعامل تجارياً مع الولايات المتحدة، على الرّغم من أنّ إدارته تتبع سلوكاً معاكساً تماماً.

وترامب الذي فرض رسوماً جمركية على واردات بقيمة مليارات الدولارات، ودخل في نزاعات تجارية مع معظم الشركاء التجاريين لبلاده، قال في سلسلة تغريدات على تويتر الثلاثاء «لا نريد أن نجعل التعامل التجاري معنا مستحيلاً. هذا سيعني فقط أنّ الطلبات ستذهب إلى مكان آخر».

وأضاف «لا يمكن للولايات المتّحدة أن تكون مكاناً يصعب التعامل معه في ما يخص شراء الدول الأجنبية لمنتجاتنا، بما في ذلك ذريعة حماية الأمن القومي المستخدمة دائماً، ما سيجبر شركاتنا على المغادرة للحفاظ على قدرتها التنافسية».

وكتب ترامب «أريد أن أجعل التعامل مع الولايات المتحدة سهلاً»، مؤكّداً أنّ «الولايات المتحدة مفتوحة للأعمال التجارية».

كما هاجم ترامب قيوداً مقترحة على التجارة مع الصين وقال إن الامن القومي لا يمكن استخدامه «كذريعة» لجعل شراء المنتجات الأمريكية أكثر صعوبة على الدول الأجنبية.

من جهة أخرى، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده والهند تعكفان على اتفاق تجاري كبير، لكنه ليس واثقاً بما إذا كان سيُستكمل قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر/‏ تشرين الثاني.(وكالات)