«مالية الشارقة» تدشن الموقـع الإلكتـرونــي لجائزة الأداء المتميز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

دشن وليد الصايغ، مدير عام دائرة المالية المركزية بالشارقة، مؤخراً، الموقع الإلكتروني لجائزة الأداء المالي المتميّز الرامية إلى تكريم المؤسسات والأفراد المتميّزين في المجال المالي، تقديراً لجهودهم في رفع مستوى إدارة الموارد، وحفظ المال العام.

ويتيح الموقع الجديد للجهات الحكومية والأفراد من الشؤون المالية الاطلاع على تفاصيل الجائزة، وشروطها، وفئاتها، بما ذلك أسماء الفائزين على مدى الدورات الثلاث الماضية.وأكد وليد الصايغ أن الموقع الإلكتروني لجائزة الأداء المالي المتميّز الذي أطلقته دائرة المالية المركزية بالشارقة وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، يهدف إلى زيادة التفاعل مع الجائزة وتسهيل المشاركة فيها، وتكريم شرائح أوسع من الجهات الحكومية المتميّزة مالياً، والأفراد العاملين في القطاع المالي الحكومي تقديراً لجهودهم في دعم خطط الحكومة الرشيدة.

وتتضمن الجائزة ضمن فئاتها المؤسسية، خمس فئات (الجهات المركزية والمستقلة وشبه الحكومية) وهي: الجهة الحكومية الرائدة في الأداء المالي، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير الموازنات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير الحسابات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير المشتريات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق معايير الإيرادات. أما فئات المبادرات والمشاريع (الجهات المركزية والمستقلة وشبه الحكومية) فتتضمن الجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق مبادرات مشاريع ترشيد النفقات، والجهة الحكومية المتميّزة في تطبيق مبادرات الابتكار المالي.

في حين تتوزع الفئات الفردية لجائزة الأداء المالي المتميّز على سبع فئات، بواقع جائزتين لكل فئة، وهي: المدير المالي المتميّز، ورئيس القسم المالي المتميّز، ومحلل الموازنات المتميّز، وموظف الحسابات المتميّز، وضابط المشتريات المتميّز، والموظف المالي الشامل المتميّز، والموظف المالي الجديد المتميّز.