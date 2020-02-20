صندوق تمويل صيني يجتذب 17 مليار دولار في أول يوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اجتذب صندوق صيني جديد الثلاثاء، نحو 120 مليار يوان (17.14 مليار دولار) من طلبات الاكتتاب في يومه الأول، أو ما يزيد 20 مرة على الرقم الذي كان يستهدفه للمبيعات، وهو ما يبرز حماس المستثمرين على الرغم من تفشي فيروس كورونا.

وصندوق الاستثمار المشترك الذي يمكنه أن يستثمر ما يصل إلى 95% من الأصول في الأسهم، كان يهدف لجمع ستة مليارات يوان، لكن جرى اختصار الحملة التسويقية مع تدفق الاهتمام.

وقال مسؤول تنفيذي من شركة فورسايت لإدارة الصناديق، وهي الشركة التي أسست الصندوق، إن المبيعات تسببت في وضع إدارته تحت ضغط كبير.

وتعافت سوق الأسهم الصينية على مدار الأسبوعين الماضيين، لتعوض خسائرها التي منيت بها في أوائل فبراير/‏شباط، والتي أثارها الانتشار السريع لفيروس كورونا.

وتتناقض الطفرة في التداول مع ركود في أجزاء كبيرة من اقتصاد البلاد. وما زالت المصانع مغلقة والمتاجر مهجورة، وسط الوباء الذي أودى بحياة أكثر من 1800 شخص ، وأصاب أكثر من 72 ألفاً آخرين في الصين. (رويترز)