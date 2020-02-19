شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تسلا" يغلق مرتفعاً بنحو 7% مواصلا وتيرة مكاسبه القوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تسلا" خلال تعاملات الأربعاء بشكل قوي مواصلا نغمة مكاسبه التي دفعته نحو مستويات قياسية جديدة فضلا عن انتعاش القيمة السوقية للصانعة السيارات الكهربائية محتلة بها المرتبة الثانية عالميا في صناعة السيارات بعد "تويوتا موتور" اليابانية.



وأثنى محللون على أداء "تسلا" من حيث وتيرة الإنتاج وتسليم السيارات الكهربائية بالإضافة إلى التطوير المستمر الذي جعلها تسبق صناعة السيارات بخطوة، وذلك بفضل تبنيها فكرة السيارات الكهربائية فقط.

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وأعلنت "تسلا" اليوم أنها تجري محادثات مع شركة صينية للاعتماد على بطاريات ليثيووم فوسفات الحديد منخفضة التكللفة مقارنة بالبطاريات الكهربائية التقليدية المستخدم في مواد ومعادن باهظة الثمن مثل الكوبالت.



وكان معركة كلامية قد دارت بين المدير التنفيذي للشركة "إيلون ماسك" والملياردير "بيل جيتس" الذي أعلن تفضيله شراء سيارة "بورش تايكان" الكهربائية بدلا من "تسلا".



وعلى صعيد التعاملات، ارتفع سهم "تسلا" بنسبة 6.9% مغلقا الجلسة عند 917.4 دولار، وسجل أعلى سعر اليوم عند 944.7 دولار وأقل سعر عند 901.02 دولار.