شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفضة تغلق عند أعلى مستوى منذ أوائل يناير الماضي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تعاملات الأربعاء محققة أعلى مستوياتها منذ أوائل العام الجاري، وذلك وسط طلب على المعادن النفيسة مع ترقب التطورات بشأن فيروس "كورونا".



وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي ثقة غالبية الأعضاء في نمو الاقتصاد الأمريكي مفضلين تثبيت معدل الفائدة دون تغيير لفترة، لكن البنك المركزي شدد على مراقبة المخاطر على الساحة العالمية.

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يأتي ذلك رغم استمرار أزمة "كورونا" في الصين وانتقالها إلى دول أخرى، لكن بعض المسؤولين أكدوا تباطؤ وتيرة الإصابات والوفيات بالفيروس.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 20:30 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الفضة عقود تسليم مارٍس/آذار بنسبة 0.9% إلى 18.311 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ أوائل يناير/كانون الثاني، وسجل المعدن أعلى سعر عند 18.39 دولار وأقل سعر عند 18.135 دولار.