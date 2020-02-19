شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني ينخفض في ظل عدم اليقين بشأن العلاقات المستقبلية بين لندن وبروكسل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني خلال تعاملات الأربعاء في ظل عدم اليقين في الأسواق العالمية حيال العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.



وأعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد صياغة خطة ونظام جديدة للهجرة بحيث يتم اختيار المهاجرين ذوي المهارات والكفاءة العالية.



يأتي ذلك في إطار سعي لندن لجذب أكبر عدد من المهاجرين المميزين بحيث ستضع نقاطا يجب الالتزام بتحقيقها من جانب المتقدمين للحصول على تأشيرة الهجرة.

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وتجدر الإشارة إلى أن ملف الهجرة كان من أبرز القضايا التي دعت مواطني بريطانيا للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء عام 2016.



هذا، وقد نفذت المملكة المتحدة خروجها من الاتحاد الأوروبي رسميا في الحادي والثلاثين من يناير/كانون الثاني الماضي ودخلت في فترة انتقالية حتى نهاية العام الجاري.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الجنيه الإسترليني أمام الدولار بحلول الساعة 20:17 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.5% إلى 1.2927، وسجل أعلى سعر اليوم عند 1.3024 وأقل سعر عند 1.2907.