شكرا لقرائتكم خبر عن «تستهلك 4%».. نصائح لخفض استهلاك السخانات والان نبدء بالتفاصيل

أوضح المركز السعودي لكفاءة الطاقة "كفاءة"، أن استهلاك السخان من الطاقة يعتمد على عدة عوامل منها نوع السخان والحجم وفترات التشغيل وضبط درجة الحرارة ويقدر ذلك بنحو ٤% من الاستهلاك العام في المنزل.

وأكد مختصون في "كفاءة"، أن‏ أسبابًا عدة، تسهم في خفض الاستهلاك الشهري للسخانة، وتطيل عمرها، وتوفر الأمان، وتتمثل تلك الأسباب في اختيار المستوى الأعلى في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الحجم المناسب للاحتياج، ووضع السخان على درجة 60، والحرص على الصيانة الدورية، وإطفاء السخان في حال عدم استخدامه فترة طويلة.

‫وشدد المختصون، على أنه ‬يمكن للمستهلك استخدام تطبيق "تأكد" بعد التحديثات الأخيرة، في التحقق من صحة بطاقات السخانات للتأكد قبل شرائها من أنها مطابقة لمتطلبات المواصفات القياسية السعودية.