شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يغلق على ارتفاع لخامس يوم على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأربعاء متأثرا باستمرار المخاوف بشأن فيروس كورونا وتأثيره على نشاط الشركات والمصانع في الصين.



يأتي ذلك رغم انتعاش أسواق الأسهم وبلوغ بعض المؤشرات العالمية مستويات قياسية غير مسبوقة رغم الطلب أيضا على الملاذات الآمنة.

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هذا، وقد كشفت الحكومة الصينية عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" بنحو 1720 حالة، لكنها أقل وتيرة زيادة يومية من الإصابات منذ أواخر يناير/كانون الثاني في إشارة إلى احتمالية تباطؤ انتشار الفيروس.



وفي سياق آخر، ارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 19:25 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 99.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 99.7 نقطة وأقل مستوى عند 99.3 نقطة.



وفي ختام الجلسة، ارتفعت أسعار الذهب عقود تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.5% إلى 1611.8 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى منذ الحادي والعشرين من مارس/آذار عام 2013، وبلغ المعدن النفيس أعلى سعر اليوم عند 1614.4 دولار وأقل سعر عند 1602.4 دولار.