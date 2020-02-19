شكرا لقرائتكم خبر عن محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي يظهر ثقة البنك المركزي في الاقتصاد الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت فاعليات ما دار في اجتماع الشهر الماضي للاحتياطي الاتحادي ثقة أعضاء البنك المركزي في نمو الاقتصاد الأمريكي.

وصوت غالبية أعضاء البنك المركزي لصالح قرار تثبيت معدل الفائدة عند النطاق بين 1.75% و1.50% دون تغيير.

ويميل البنك المركزي الأمريكي إلى الإبقاء على الفائدة لفترة بعد خفضها ثلاث مرات في العام الماضي خشية تباطؤ النمو.

ومع ذلك، أبدى أعضاء الاحتياطي الاتحادي بعض القلق من تفشي فيروس "كورونا" بوصفه أحد المخاطر على النمو الاقتصادي.

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