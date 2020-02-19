شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تحقيق في معاملات مشبوهة تتعلق بكارلوس غصن والان نبدء بالتفاصيل
قال الادعاء العام الفرنسي اليوم الأربعاء، إنه عين قاضيا للتحقيق بشكل رسمي في معاملات مالية مشبوهة مزعومة مرتبطة بشركة رينو، وأوضح مصدر قضائي أنها تتعلق برئيس الشركة السابق كارلوس غصن.
وذكر مكتب الادعاء العام في نانتير بضواحي العاصمة الفرنسية باريس في بيان أنه سيفتح تحقيقا رسميا بشأن شخص لم يكشف عن اسمه يتعلق بعدة تهم منها اختلاس أصول.
وأضاف أنه سيتم التحقيق في معاملات مالية مشبوهة بين رينو ووكيل لتوزيع السيارات، فضلا عن مصروفات على رحلات وفعاليات.
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