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مؤسسة النقد تصدر القواعد المنظّمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" عن صدورَ القواعد المنظّمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية، في خطوة تأتي ضمن جهودها الرامية إلى تطوير صناعة التأمين وتسهيل عملية الحصول على التغطية التأمينية لطالبي التأمين، وضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات في قطاع التأمين وبما يساهم في تحقيق استقراره وعدالة التعاملات فيه. وأوضحت المؤسسة، أن القواعد المنظّمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية تأتي تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في دعم ريادة الأعمال وتعزيز تقنية الخدمات المالية، وانطلاقاً من دور "ساما" الداعم لتمكين وتشجيع نمو التقنية المالية ولمواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة، إلى جانب تعزيز مساهمة قطاع التأمين في إجمالي الناتج المحلي. وبينت مؤسسة النقد، أن هذه القواعد تهدف إلى تنظيم أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال تحديد الحد الأدنى للمتطلبات والضوابط اللازمة لمنح الترخيص بممارسة أعمال وساطة التأمين الإلكتروني من خلال شبكة الإنترنت في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى تنظيم العلاقة فيما بين وسيط التأمين الإلكتروني وشركات التأمين. علماً أنه يمكن الاطلاع بشكل موسع على القواعد المنظّمة لأعمال وساطة التأمين الإلكترونية من خلال زيارة موقع المؤسسة الإلكتروني عبر الرابط: http://www.sama.gov.sa/ar-sa/Laws/Pages/InsuranceRulesAndRegulation.aspx.



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