بيبسيكو العالمية تعتزم استثمار 6 مليارات في السعودية خلال 5 سنوات

شكرا لقرائتكم خبر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

ناقش محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، مع رئيس مجلس إدارة شركة بيبسيكو العالمية ورئيسها التنفيذي رامون لاغوارتا، في مقر الهيئة بالرياض المناخ الاستثماري في المملكة، ومن أبرزها الإصلاحات الاقتصادية وتنامي جاذبيتها كوجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية.

وأوضح لاغوارتا خلال اللقاء أن بيبسيكو وشركائها المحليين بالمملكة، استثمروا خلال السنوات السبع الماضية 11.4 مليار ريال، منوها بخطط الشركة الرامية لزيادة هذه الاستثمارات بحوالي 6 مليارات ريال على مدار الخمس السنوات المقبلة.

وأشار محافظ الهيئة إلى أن المملكة مستمرة في توفير فرص استثمارية جذابة للمستثمرين الدوليين من خلال قيامها بإجراء برنامج تحول اقتصادي شامل، كما أشاد بتجربة شركة بيبسيكو - التي تمتد لأكثر من 60 عاما في المملكة - استثمرت خلالها في الكفاءات العاملة السعودية ونقل المعرفة، مستفيدة من الفرص المتنوعة في المملكة، مبينا أن شركة بيبسيكو تمثل نموذجا مميزا للشراكة المتبادلة والوثيقة التي تقوم على الابتكار والتنوع والنمو المُستدام.

وقال لاغوارتا «نفخر بتواجدنا في المملكة منذ ما يزيد على 60 عاما، وإيجاد فرص عمل لنحو 8000 موظف بنسبة توطين تتجاوز 40% في بعض وحدات أعمال الشركة، ومنتجاتنا تصنع محليا بأياد وطنية لتلبية احتياجات المستهلك السعودي، وباعتبارها من أهم الأسواق الاستراتيجية لبيبسيكو، فإننا نقدر أهمية علاقتنا طويلة الأمد مع شركائنا المحليين ومستهلكينا وموظفينا في المملكة».

وأضاف «على يقين بأن رؤية شركة بيبسيكو المتمثلة في (الفوز الهادف) ستستمر في كونها أحد المقومات الرئيسية الداعمة لنجاح الشركة في السوق السعودي، إضافة إلى دعمها لأهداف رؤية المملكة 2030»، مؤكدا العمل خلال العشر سنوات القادمة على تحقيق هذه الرؤية السعودية، بالعمل يدا بيد مع المواطنين السعوديين لتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للمملكة.

Advertisements

وذكر أنه تماشيا مع رؤية المملكة 2030، ركزت استراتيجية شركة بيبسيكو بشكل خاص على تمكين المرأة السعودية كإحدى أولوياتها، حيث أطلقت الشركة منصة «تمكني» لتمكين المرأة، حيث تقوم هذه المنصة بتقديم التوجيه والإرشاد وتوفير فرص التطوير المهني لهن، ومن خلال الشراكة مع منظمة إنجاز العرب، تعهدت مؤسسة بيبسيكو الذراع الخيرية التابعة للشركة، بتقديم منح بقيمة 700,000 ريال لدعم رائدات الأعمال السعوديات لإقامة مشروعات في قطاع الأغذية والمشروبات، وتعتزم شركة بيبسيكو استثمار مبلغ إضافي يقدر بنحو 1.8 مليون ريال عام 2020 لتقديم مزيد من الدعم للمرأة من خلال مبادرة «تمكني».

ومن المتوقع أن تقدم المؤسسة، خلال الأربع السنوات المقبلة نحو 16 مليون ريال في برامج الدعم الاجتماعي، خاصة المتعلقة بتمكين المرأة والشباب، إضافة إلى دعم مشاريع للاستدامة تعنى بالمحافظة على المياه وإدارة النفايات البلاستيكية.

واستعرض رامون لاغوارتا الممارسات الزراعية المبتكرة التي تتبناها الشركة في المملكة في زيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة للبطاطس المزروعة محليا مثل الري بالتقطير، إلى جانب ممارساتها الأخرى لتقليل استهلاك المياه في الزراعة.

ويعد جذب شركات القطاع الخاص عاملا مهما لاستمرار النمو الاقتصادي في المملكة، وقد أحرزت الهيئة العامة للاستثمار تقدما كبيرا في سياق طرحها برنامجا شاملا لتسهيل الوصول بشكل أكبر إلى الفرص الاستثمارية في المملكة.

وفي أحدث تقرير لها حول مستجدات الاستثمار في المملكة، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار أن عام 2019 كان قياسيا على صعيد الاستثمار الأجنبي، حيث أطلقت أكثر من 1100 شركة دولية جديدة عملياتها في السوق المحلي، بزيادة نسبتها 54% مقارنة بالعام السابق وثلاثة أضعاف ما كانت عليه عام 2017، وكشف التقرير أيضا أن الاستثمار الأجنبي المباشر شهد نموا في الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنسبة 10% مقارنة بعام 2018.

وتعكس معدلات النمو هذه الزخم القوي الناتج عن مجموعة واسعة من الإصلاحات الاقتصادية التي جعلت المملكة تحتل المرتبة الأولى في العالم بوصفها الدولة الأكثر تقدما وإصلاحا، وفق تقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث تقدمت 30 مرتبة، بما يفوق أي بلد آخر.