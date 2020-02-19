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بنك الرياض يدرج الإصدار الأول من الصكوك في بورصة لندن

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أدرج بنك الرياض الإصدار الأول من الصكوك التي تأتي ضمن برنامج إصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج السعودية، في بورصة لندن، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة الأمير خالد بن بندر، ووزير الدولة البريطاني للتجارة الدولية كونور بيرنز.

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وكان بنك الرياض انتهى من طرح الإصدار الأول من صكوك دولية من المستوى الثاني بالدولار بموجب برنامج لإصدار سندات وصكوك أولية وثانوية داخل وخارج السعودية، بقيمة بلغت 1.5 مليار دولار.

ويمثل معدل طلب المستثمرين على الصكوك من بين أعلى المعدلات التي شهدها مصدرو الصكوك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل سجل الطلب على الاكتتاب إلى 8.3 مليارات دولار، وهو ما يفوق قيمة الاكتتاب بنحو 5.5 مرات.

وتعد هذه الصفقة من الصفقات الجديدة من نوعها، لأنها أول صكوك من المستوى الثاني المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 في المنطقة، وهي أول صكوك من المستوى الثاني بالدولار تصدر من المملكة. ويعد هذا الإصدار أيضا الأكبر حجما من الصكوك التي يتم طرحها لأول مرة من المنطقة. وتعتبر الأسعار التي تحققت واحدة من أدنى الإصدارات مقارنة بأدوات الفئة الثانية على مستوى العالم.