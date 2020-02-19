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اكتمال الربط الالكتروني في المرصد الوطني للعمل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

استكمل المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» مشروع الربط الالكتروني الذي يعمل على جمع البيانات بشكل آلي من 13 جهة حكومية، ونقلها إلى مستودع بيانات المرصد الوطني للعمل، المستضاف بداخل مركز المعلومات الوطني.

وأوضح «هدف» في بيان أمس أن الربط الالكتروني يدعم اتخاذ القرارات وتطوير البرامج من خلال البيانات الدقيقة والمؤشرات والتقارير والدراسات التي تعرض نتائجها من خلال البوابة الالكترونية للمرصد الوطني للعمل NLO.sa لاتخاذ قرارات مبنية على البراهين تعكس واقع سوق العمل السعودي.

ويسهم الربط الالكتروني في تقديم فوائد متعددة للمرصد الوطني للعمل وأصحاب العلاقة من خلال تمكين المرصد من تحديث جميع البيانات بشكل مباشر، وإجراء العمليات التحليلية والإحصائية آليا. ويغطي هذا الإجراء عمليات تحميل البيانات الأولية أو التزايدية آليا من المصدر إلى المرصد بسلاسة، بالإضافة إلى تعظيم المنافع لأصحاب العلاقة من خلال تمكينهم من الوصول إلى جميع البيانات المنقولة، وإجراء العمليات التحليلية والإحصائية آليا.