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وفد بريطاني يتعرف على الفرص الاستثمارية في التقنية والمدن الذكية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

استقبلت غرفة جدة الوفد التجاري البريطاني للمدن الذكية والتقنيات الحديثة برئاسة مدير دائرة التقنية والمدن الذكية في وزارة التجارة البريطانية جيمس أوهيرن، وذلك لعقد اجتماعات ثنائية والتعرف على الفرص الاستثمارية في مجال التقنية والمدن الذكية بين البلدين.

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وأوضح مساعد الأمين العام لقطاع الأعمال بغرفة جدة، مازن كتبي، أن الزيارة تأتي في إطار التطور الذي تشهده العلاقات التجارية بين البلدين، لافتا إلى أن أهمية هذه اللقاءات تكمن في كونها تفتح آفاقا جديدة لأصحاب الأعمال والمهتمين بالاستثمار في بريطانيا، معربا عن أمله في أن تثمر هذه الزيارة نتائج مهمة من خلال إيجاد شراكات استراتيجية بين قطاع الأعمال بين البلدين، تستهدف إقامة مشروعات مشتركة تدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وعد كتبي المملكة السوق الأكثر أهمية لبريطانيا في الشرق الأوسط، حيث وصل عدد المشاريع البريطانية لـ374 مشروعا، تنوعت ما بين المشاريع الخدمية والصناعية والعقارية والعلمية والفنية والتراخيص الموقتة، وسجل حجم الاستثمارات البريطانية في السعودية حتى فبراير 2018م ما يقارب 3.3 مليارات دولار (12.5 مليار ريال).

يذكر أن اللقاءات الثنائية المشتركة بحثت عددا من الفرص الاستثمارية الجديدة في مجالات تطوير البرمجيات والذكاء الاصطناعي، وبرامج حماية المخاطر الرقمية، والبيانات المركزية والحلول الرقمية، والتحول الرقمي، وبرمجيات المرافق فيما يخص الطاقة والمياه، وأنظمة الطاقة المتجددة، ومجالات العمارة والتخطيط الرئيسي للتصميم الداخلي والجرافيكي، وحلول هندسة البناء، وأنظمة الأمن والسلامة، وغيرها من المجالات ذات العلاقة بالمدن الذكية.